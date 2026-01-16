Tournoi des 6 nations: France- Irlande VIELLE-AURE Vielle-Aure

Tournoi des 6 nations: France- Irlande

VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

A partir de 20h Buvette et grillade

21h Diffusion du match

Entrée gratuite .

VIELLE-AURE Halle Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 30 17 55

English :

From 8pm: refreshments and barbecue

9pm: Match broadcast

