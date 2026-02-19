TOURNOI DES 6 NATIONS Pouzolles
TOURNOI DES 6 NATIONS Pouzolles samedi 21 février 2026.
TOURNOI DES 6 NATIONS
1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-02-21
Diffusion en directe du tournoi Guinness Men 6 Nations au Café des Allées.
21/02 à 15h10 Angleterre Irlande. À 17h30 Pays de Galle Écosse.
22/02 à 16h10 France-Italie.
06/03 à 21h10 Irlande-Pays De Galle
07/03 à 15h10 Écosse-France. À 17h40 Italie Angleterre
14/03 à 15h10 Irlande Écosse. À 17h40 Pays De Galle Italie.
À 21h10 France-Angleterre.
.
1 place de l’Etoile Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Live broadcast of the Guinness Men 6 Nations tournament at the Café des Allées.
21/02 at 3:10pm: England Ireland. At 5:30pm: Wales Scotland.
02/22 at 4:10pm: France-Italy.
06/03 at 9:10pm: Ireland-Wales
07/03 at 3:10pm: Scotland-France. 5:40pm: Italy-England
03/14 at 3:10pm: Ireland-Scotland. At 5.40pm: Wales-Italy.
At 9.10pm: France-England.
L’événement TOURNOI DES 6 NATIONS Pouzolles a été mis à jour le 2026-02-16 par 34 OT AVANT-MONTS