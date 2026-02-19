TOURNOI DES 6 NATIONS

1 place de l’Etoile Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-02-21

Diffusion en directe du tournoi Guinness Men 6 Nations au Café des Allées.

21/02 à 15h10 Angleterre Irlande. À 17h30 Pays de Galle Écosse.

22/02 à 16h10 France-Italie.

06/03 à 21h10 Irlande-Pays De Galle

07/03 à 15h10 Écosse-France. À 17h40 Italie Angleterre

14/03 à 15h10 Irlande Écosse. À 17h40 Pays De Galle Italie.

À 21h10 France-Angleterre.

.

1 place de l’Etoile Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Live broadcast of the Guinness Men 6 Nations tournament at the Café des Allées.

21/02 at 3:10pm: England Ireland. At 5:30pm: Wales Scotland.

02/22 at 4:10pm: France-Italy.

06/03 at 9:10pm: Ireland-Wales

07/03 at 3:10pm: Scotland-France. 5:40pm: Italy-England

03/14 at 3:10pm: Ireland-Scotland. At 5.40pm: Wales-Italy.

At 9.10pm: France-England.

L’événement TOURNOI DES 6 NATIONS Pouzolles a été mis à jour le 2026-02-16 par 34 OT AVANT-MONTS