Tournoi des Alpes Handball Gymnase Pierre Rey Saint-Jean-de-Maurienne vendredi 23 janvier 2026.
Gymnase Pierre Rey 537 rue de la Libération Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
les deux matchs
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
La ville de Saint-Jean-de-Maurienne accueille, pour la troisième année consécutive, le tournoi des Alpes de Handball. Venez encourager les équipes de Chambéry et Schaffhausen à 18h, puis celles de Saint-Raphaël et Nîmes à 20h30.
Gymnase Pierre Rey 537 rue de la Libération Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 83 51 51 contact@explore-maurienne.com
English : Tournoi des Alpes Handball
For the third year running, Saint-Jean-de-Maurienne is hosting the Alps Handball Tournament. Come and cheer on the Chambéry and Schaffhausen teams at 6pm, followed by Saint-Raphaël and Nîmes at 8:30pm.
