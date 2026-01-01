Tournoi des Alpes Handball Gymnase Pierre Rey Saint-Jean-de-Maurienne

Tournoi des Alpes Handball

Gymnase Pierre Rey 537 rue de la Libération Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

les deux matchs

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

La ville de Saint-Jean-de-Maurienne accueille, pour la troisième année consécutive, le tournoi des Alpes de Handball. Venez encourager les équipes de Chambéry et Schaffhausen à 18h, puis celles de Saint-Raphaël et Nîmes à 20h30.

English : Tournoi des Alpes Handball

For the third year running, Saint-Jean-de-Maurienne is hosting the Alps Handball Tournament. Come and cheer on the Chambéry and Schaffhausen teams at 6pm, followed by Saint-Raphaël and Nîmes at 8:30pm.

