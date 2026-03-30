Tournoi des archers Salle des fêtes Hérisson

Tournoi des archers

Salle des fêtes Quais de l’Aumance Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 et dimanche 5 juillet animation avec le tournoi des archers dans le village de Hérisson et à l’Espace Jacques Gaulme.

Contact: D. Krémenski.

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Salle des fêtes Quais de l’Aumance Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45 didier.kremenski@gmail.com

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English :

Saturday July 4 and Sunday July 5: entertainment with the archers’ tournament in the village of Hérisson and at the Espace Jacques Gaulme.

Contact: D. Krémenski.

L’événement Tournoi des archers Hérisson a été mis à jour le 2026-03-25 par Montluçon Tourisme