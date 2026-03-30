Tournoi des archers Salle des fêtes Hérisson
Tournoi des archers Salle des fêtes Hérisson samedi 4 juillet 2026.
Tournoi des archers
Salle des fêtes Quais de l’Aumance Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Samedi 4 et dimanche 5 juillet animation avec le tournoi des archers dans le village de Hérisson et à l’Espace Jacques Gaulme.
Contact: D. Krémenski.
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Salle des fêtes Quais de l’Aumance Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45 didier.kremenski@gmail.com
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English :
Saturday July 4 and Sunday July 5: entertainment with the archers’ tournament in the village of Hérisson and at the Espace Jacques Gaulme.
Contact: D. Krémenski.
L’événement Tournoi des archers Hérisson a été mis à jour le 2026-03-25 par Montluçon Tourisme
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