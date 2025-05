Tournoi des Baronnies 13ème édition – Promenade de la digue Nyons, 7 juin 2025 07:00, Nyons.

Drôme

Tournoi des Baronnies 13ème édition Promenade de la digue Maison des Sports Jean Monpeyssen Nyons Drôme

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Samedi 7 juin U11 et U13, filles et garçons tournoi 4*4

Dimanche 8 juin U15 filles et garçons, tournoi 5*5

U18 filles et U18 garçons tournoi 3*3



Buvette et restauration

Promenade de la digue Maison des Sports Jean Monpeyssen

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 04 50 communications.nyonsbc@gmail.com

English :

Saturday June 7: U11 and U13 girls and boys: 4*4 tournament

Sunday June 8: U15 girls and boys, 5*5 tournament

U18 girls and boys: 3*3 tournament



Refreshments and catering

German :

Samstag, 7. Juni: U11 und U13, Mädchen und Jungen: 4*4 Turnier

Sonntag, 8. Juni: U15 Mädchen und Jungen, 5*5 Turnier

U18 Mädchen und U18 Jungen: 3*3-Turnier



Getränke und Essen

Italiano :

Sabato 7 giugno: ragazze e ragazzi U11 e U13: torneo 4*4

Domenica 8 giugno: U15 ragazze e ragazzi, torneo 5*5

U18 ragazze e U18 ragazzi: torneo 3*3



Ristoro e ristorazione

Espanol :

Sábado 7 de junio: Sub11 y Sub13 chicas y chicos: torneo 4*4

Domingo 8 de junio: U15 chicas y chicos, torneo 5*5

Sub-18 chicas y chicos: torneo 3*3



Refrescos y catering

