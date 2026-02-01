Tournoi des bugnes Saint-Didier-en-Velay

Tournoi des bugnes

Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 13:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Basket Club Désidérien Séauvois organise son traditionnel tournoi des bugnes.

Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 55 91 35

English :

The Basket Club Désidérien Séauvois is organizing its traditional bugnes tournament.

