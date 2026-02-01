Tournoi des bugnes Saint-Didier-en-Velay
Tournoi des bugnes Saint-Didier-en-Velay samedi 21 février 2026.
Tournoi des bugnes
Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 13:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le Basket Club Désidérien Séauvois organise son traditionnel tournoi des bugnes.
.
Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 55 91 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Basket Club Désidérien Séauvois is organizing its traditional bugnes tournament.
L’événement Tournoi des bugnes Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Loire Semène