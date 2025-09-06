Tournoi Des Chiffres et des Lettres RISCLE Riscle

Tournoi Des Chiffres et des Lettres RISCLE Riscle samedi 6 septembre 2025.

Tournoi Des Chiffres et des Lettres

RISCLE La Halle Riscle Gers

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Participez à une après-midi conviviale et stimulante autour du jeu télévisé Des Chiffres et des Lettres. Que vous soyez amateur chevronné ou simple curieux, venez tester vos compétences linguistiques et mathématiques dans un esprit ludique et chaleureux. Une belle occasion de se défier entre amis ou en famille dans une ambiance amicale !

RISCLE La Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 15 58 77 77 celalpha32@yahoo.fr

English :

Take part in a friendly and stimulating afternoon based around the TV game show Des Chiffres et des Lettres. Whether you’re a seasoned amateur or just curious, come and test your linguistic and mathematical skills in a fun and friendly atmosphere. It’s a great opportunity to challenge friends and family in a friendly atmosphere!

German :

Nehmen Sie an einem geselligen und anregenden Nachmittag rund um die Quizsendung Des Chiffres et des Lettres teil. Egal, ob Sie ein erfahrener Amateur oder einfach nur neugierig sind, testen Sie Ihre sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten in einer spielerischen und herzlichen Atmosphäre. Eine gute Gelegenheit, sich mit Freunden oder der Familie in einer freundschaftlichen Atmosphäre herauszufordern!

Italiano :

Partecipate a un pomeriggio amichevole e stimolante basato sul gioco Des Chiffres et des Lettres. Che siate dilettanti esperti o semplici curiosi, venite a mettere alla prova le vostre abilità linguistiche e matematiche in un’atmosfera divertente e amichevole. È un’ottima occasione per sfidare amici e familiari in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

Participe en una tarde amistosa y estimulante en torno al concurso Des Chiffres et des Lettres. Tanto si es un avezado aficionado como un simple curioso, venga a poner a prueba sus conocimientos lingüísticos y matemáticos en un ambiente divertido y cordial. Es una gran oportunidad para retar a sus amigos y familiares en un ambiente agradable

L’événement Tournoi Des Chiffres et des Lettres Riscle a été mis à jour le 2025-08-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65