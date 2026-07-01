Tournoi des commerçants Stade Municipal d’Aureille Aureille
samedi 18 juillet 2026 · Stade Municipal d'Aureille · Aureille
Informations pratiques
Aureille
Tournoi des commerçants
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 10h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Tournoi de foot des commerçants revient à Aureille ! Venez encourager votre équipe !Familles
Organisé par le Football Club Aureillois
Rendez-vous au stade d’Aureille pour un moment sportif et festif !
10 h début du tournoi, qui se déroulera toute la journée
Tournoi à 7 (+2), obligation d’avoir un vétéran (+35 ans) et une fille et un jeune (-12 ans)
Food truck sur place
Ouvert en priorité aux commerçants d’Aureille
Inscription par Facebook ou par téléphone auprès du Club .
Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 58 26 42
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English :
The Shopkeepers’ Football Tournament is back in Aureille! Come along and cheer on your team!
L’événement Tournoi des commerçants Aureille a été mis à jour le 2026-06-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles