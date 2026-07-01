Tournoi des commerçants Stade Municipal d’Aureille Aureille

Informations pratiques

Aureille

Tournoi des commerçants

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 10h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Tournoi de foot des commerçants revient à Aureille ! Venez encourager votre équipe !Familles

Organisé par le Football Club Aureillois



Rendez-vous au stade d’Aureille pour un moment sportif et festif !



10 h début du tournoi, qui se déroulera toute la journée

Tournoi à 7 (+2), obligation d’avoir un vétéran (+35 ans) et une fille et un jeune (-12 ans)



Food truck sur place



Ouvert en priorité aux commerçants d’Aureille



Inscription par Facebook ou par téléphone auprès du Club .

Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 58 26 42

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English :

The Shopkeepers’ Football Tournament is back in Aureille! Come along and cheer on your team!

L’événement Tournoi des commerçants Aureille a été mis à jour le 2026-06-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles