Tournoi des commerçants Stade d’Eygalières Eygalières 27 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Tournoi des commerçants Vendredi 27 juin 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Le tournoi des commerçants aura lieu au Stade d’Eygalières, le vendredi 27 juin à partir de 19h !

Organisé par le Football Club Mollégès Eygalières



Rendez-vous au Stade Gaston Breugne pour encourager les équipes !

4e challenge souvent Gilbert Uffren dit « Bebert »



Buvette et restauration sur place

Inscriptions par téléphone .

Stade d’Eygalières Avenue Léon Blum

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 65 85 35

English :

The merchants’ tournament will take place at the Eygalières stadium on Friday 27 June from 7pm!

German :

Das Turnier der Händler findet im Stade d’Eygalières am Freitag, den 27. Juni ab 19 Uhr statt!

Italiano :

Il torneo dei mercanti si terrà allo stadio di Eygalières venerdì 27 giugno a partire dalle 19:00!

Espanol :

El torneo de comerciantes se celebrará en el estadio de Eygalières el viernes 27 de junio a partir de las 19.00 horas

