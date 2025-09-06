Tournoi des commerçants Stade Maurice Romero Mouriès
Tournoi des commerçants Stade Maurice Romero Mouriès samedi 6 septembre 2025.
Tournoi des commerçants
Samedi 6 septembre 2025 à partir de 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Maurice Romero Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Assistez au tournoi des commerçants, au Stade Maurice Romero de Mouriès, samedi 6 septembre à partir de 17h !
A vos agendas et vos crampons !
L’association Li Pichoulins organise le tournoi des commerçants à Mouriès !
Coup d’envoi à 17h (convocation 16h30)
Au programme des équipes surprenantes, des buts incroyables… et sûrement quelques ratés mémorables !
Buvette et restauration sur place
Joueurs, supporters… on compte sur vous !
Inscriptions par téléphone .
Stade Maurice Romero Avenue des Alpilles Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 83 54 31 lipichoulins13890@gmail.com
English :
Come and watch the traders’ tournament at the Maurice Romero Stadium in Mouriès on Saturday 6 September from 5pm!
German :
Seien Sie dabei beim Händler-Turnier im Stade Maurice Romero in Mouriès am Samstag, den 6. September, ab 17 Uhr!
Italiano :
Partecipate al torneo dei commercianti allo Stadio Maurice Romero di Mouriès sabato 6 settembre a partire dalle 17:00!
Espanol :
Asista al torneo de comerciantes que se celebrará en el estadio Maurice Romero de Mouriès el sábado 6 de septiembre a partir de las 17.00 horas
L’événement Tournoi des commerçants Mouriès a été mis à jour le 2025-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles