Tournoi des commerçants Stade Maurice Romero Mouriès

Tournoi des commerçants

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Maurice Romero Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône

Assistez au tournoi des commerçants, au Stade Maurice Romero de Mouriès, samedi 6 septembre à partir de 17h !

A vos agendas et vos crampons !

L’association Li Pichoulins organise le tournoi des commerçants à Mouriès !



Coup d’envoi à 17h (convocation 16h30)

Au programme des équipes surprenantes, des buts incroyables… et sûrement quelques ratés mémorables !

Buvette et restauration sur place

Joueurs, supporters… on compte sur vous !



Inscriptions par téléphone .

Stade Maurice Romero Avenue des Alpilles Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 83 54 31 lipichoulins13890@gmail.com

English :

Come and watch the traders’ tournament at the Maurice Romero Stadium in Mouriès on Saturday 6 September from 5pm!

German :

Seien Sie dabei beim Händler-Turnier im Stade Maurice Romero in Mouriès am Samstag, den 6. September, ab 17 Uhr!

Italiano :

Partecipate al torneo dei commercianti allo Stadio Maurice Romero di Mouriès sabato 6 settembre a partire dalle 17:00!

Espanol :

Asista al torneo de comerciantes que se celebrará en el estadio Maurice Romero de Mouriès el sábado 6 de septiembre a partir de las 17.00 horas

