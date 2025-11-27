Tournoi des jeux de bar de Communale St-Ouen Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

À Communale, on a toujours eu un faible pour ce qui rassemble les gens. Les rencontres autour d’un verre, les discussions qui durent plus longtemps que prévu, les rires trop forts, les petites compètes qui finissent en grandes histoires. Alors quand les jeux de bar reviennent sur le devant de la scène, on leur déroule le tapis… à carreaux, bien sûr.

Jeudi 27 novembre, à partir de 19h, l’Estaminet des Sports se transforme en véritable arène du comptoir.

En partenariat avec Meteor, on lance notre tout premier Tournoi des Jeux de Bar. L’objectif : célébrer l’esprit populaire, la camaraderie et les petits défis qui rendent la vie plus savoureuse. Le tout dans une ambiance franchement festive, animée par l’unique et incendiaire Darling Deluxe, plus un DJ set comme on les aime : qui finit toujours en déhanché improbable entre la tireuse et le flipper.

LE TOURNOI

Que la meilleure équipe gagne… sans se prendre au sérieux

Au programme, cinq disciplines mythiques :

• 421

• Belote

• Flipper

• Baby-foot

• Fléchettes

Solo ou en équipe, chaque joueur s’affronte en qualifications avant de rejoindre la finale de sa discipline. Et les champions de chaque catégorie se retrouveront pour une ultime épreuve, totalement Communale St-Ouen dans l’esprit : La Grande Partie de Barbichette. Oui, oui. Le premier qui rit, perd. On vous laisse imaginer l’ambiance.

Le grand gagnant repartira avec le titre sacré d’As du Zinc 2025, des lots bien sentis et, surtout, une légende locale sous le bras.

Et pour les épicuriens : la bière dans les règles de l’art

Pendant que les joueurs s’affrontent, Meteor vous ouvre les portes de son savoir-faire.

AU PROGRAMME

Des ateliers de biérologie de 50 minutes animé par Sébastien Duban, ambassadeur maison. On y déguste quatre bières, on découvre comment elles sont faites, on comprend ce qu’on boit (et pourquoi ça matche si bien avec le comptoir).

Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, l’expérience continue côté assiette avec des accords mets-bièresimaginés tout exprès :

• Le Crispy Chicken Burger de Ch’ti Ground & Crrsp + Meteor IPA qui vient titiller les épices

• La Pizza Tartufata de Fermento + Meteor Pils toute en douceur

• Le Tajine miel-poulet de La Marocaine de Paris + Meteor Blanche et ses notes citronnées

Un vrai voyage entre Alsace, Maghreb, Italie, bistrots d’antan et soirées d’aujourd’hui.

UNE COLLABORATION COMME UNE ÉVIDENCE



Meteor et Communale St-Ouen, c’est la même philosophie : on crée des lieux où les gens se retrouvent, se parlent, se passent les savoirs, et partagent de bons moments, simples et vrais.

Du jeu, du goût, et beaucoup de rires.

“Les clients bars et restaurants sont nos premiers clients, ils représentent 60 % de nos volumes et nous les connaissons bien, on peut dire que nous avons la culture du bistrot ! D’autant que nous avons-nous-mêmes 2 établissements à Strasbourg et à Marseille ”

— Sébastien Duban, Ambassadeur de marque Meteor

Alors viens. Entre ami·es, en solo, en équipe, en curiosité.

On se serre la main, on se défie, on se chambre un peu, on se régale, et on rentre avec des anecdotes pour tout l’hiver.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit sous condition

Sur inscription

Public adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/tournoi-des-jeux-de-bar/