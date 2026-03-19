TOURNOI DES PETITS CATALANS

Camí San Michel de Forques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-24

En matinée des défis techniques et des ateliers de conduite de balle ou de jonglage seront proposés; les après-midis sont dévolus aux rencontres sportives sur sept terrains différents.

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Camí San Michel de Forques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 27 56 26 25

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English :

In the mornings, technical challenges and ball handling or juggling workshops will be on offer, while the afternoons will be devoted to sporting encounters on seven different pitches.

L’événement TOURNOI DES PETITS CATALANS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-24 par MAIRIE CANET