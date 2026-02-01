Tournoi des VI nations Pornic

Tournoi des VI nations

17 Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-05 17:40:00

fin : 2026-02-14 17:40:00

2026-02-05 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21

Le V and B propose des soirées pour se distraire et partager de bons moments entre amis ou en famille !

On se retrouve au bar pour vivre ensemble un grand rendez-vous rugby !

Au programme

France Irlande le 5 février 2026. Coup d’envoi à 21h10

Italie Ecosse le 7 février 2026. Coup d’envoi à 15h10

Angleterre Pays de Galle le 7 février 2026. Coup d’envoi à 17h40

Irlande Italie le 14 février 2026. Coup d’envoi à 15h10

Ecosse Angleterre le 14 février 2026. Coup d’envoi à 17h40

Angleterre Irlande le 21 février 2026. Coup d’envoi à 15h10

Pays de Galle Ecosse le 21 février 2026. Coup d’envoi à 17h40

Infos pratiques

Diffusion Diffusion du match sur écran géant

Ambiance conviviale, bières et bons moments

Supporters bienvenus, cris autorisés

17 Rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 89

English :

The V and B offers evenings of fun and entertainment for friends and family!

