Tournoi des VI nations Pornic
Tournoi des VI nations Pornic jeudi 5 février 2026.
Tournoi des VI nations
17 Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 17:40:00
fin : 2026-02-14 17:40:00
Date(s) :
2026-02-05 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21
Le V and B propose des soirées pour se distraire et partager de bons moments entre amis ou en famille !
On se retrouve au bar pour vivre ensemble un grand rendez-vous rugby !
Au programme
France Irlande le 5 février 2026. Coup d’envoi à 21h10
Italie Ecosse le 7 février 2026. Coup d’envoi à 15h10
Angleterre Pays de Galle le 7 février 2026. Coup d’envoi à 17h40
Irlande Italie le 14 février 2026. Coup d’envoi à 15h10
Ecosse Angleterre le 14 février 2026. Coup d’envoi à 17h40
Angleterre Irlande le 21 février 2026. Coup d’envoi à 15h10
Pays de Galle Ecosse le 21 février 2026. Coup d’envoi à 17h40
Infos pratiques
Diffusion Diffusion du match sur écran géant
Ambiance conviviale, bières et bons moments
Supporters bienvenus, cris autorisés
English :
The V and B offers evenings of fun and entertainment for friends and family!
