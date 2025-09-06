Tournoi des villes portuaires Centre Nautique Havrais (CNH) Le Havre
Grande première découvrez le Tournoi des Villes Portuaires 2025 !
Deux jours de water-polo intense avec :
5 équipes en compétition Club Nautique Havrais CNH, ENTourcoing 1904-2024, Marsouins Hérouville, Club des Vikings de Rouen, Racing Club de France Water Polo
Au programme :
– Championnat le samedi (10h 20h)
– Phase finale le dimanche (9h 12h) suivie de la remise des récompenses
– Village des partenaires
– Restauration et buvette sur place avec vue sur mer Bar club-house du CNH
Venez vibrer, encourager et partager un moment unique au bord de l’eau..
Entrée libre Ambiance garantie ! .
Centre Nautique Havrais (CNH) 36 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 47 65 clubnautiquehavrais@orange.fr
