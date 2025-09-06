Tournoi des villes portuaires Centre Nautique Havrais (CNH) Le Havre

Tournoi des villes portuaires Centre Nautique Havrais (CNH) Le Havre samedi 6 septembre 2025.

Tournoi des villes portuaires

Centre Nautique Havrais (CNH) 36 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Grande première découvrez le Tournoi des Villes Portuaires 2025 !

Deux jours de water-polo intense avec :

5 équipes en compétition Club Nautique Havrais CNH, ENTourcoing 1904-2024, Marsouins Hérouville, Club des Vikings de Rouen, Racing Club de France Water Polo

Au programme :

– Championnat le samedi (10h 20h)

– Phase finale le dimanche (9h 12h) suivie de la remise des récompenses

– Village des partenaires

– Restauration et buvette sur place avec vue sur mer Bar club-house du CNH

Venez vibrer, encourager et partager un moment unique au bord de l’eau..

Entrée libre Ambiance garantie ! .

Centre Nautique Havrais (CNH) 36 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 47 65 clubnautiquehavrais@orange.fr

English : Tournoi des villes portuaires

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi des villes portuaires Le Havre a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie