Tournoi des Volcaniques Place des Bughes Clermont-Ferrand

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Vendredi 2025-08-22

2025-08-23

2025-08-22

Les Volcaniques vous donnent rendez-vous pour le traditionnel tournoi de pré-saison.

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Les Volcaniques invite you to their traditional pre-season tournament.

German :

Die Vulkanier laden Sie zu ihrem traditionellen Turnier vor der Saison ein.

Italiano :

I Volcaniques vi invitano al loro tradizionale torneo pre-stagionale.

Espanol :

Les Volcaniques les invitan a su tradicional torneo de pretemporada.

