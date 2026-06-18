Tournoi d’été de tennis 2026 Trégunc
Tournoi d’été de tennis 2026 Trégunc vendredi 31 juillet 2026.
Trégunc
Tournoi d’été de tennis 2026
Halle de la Pinède Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-31
Trégunc tennis club organise du 31 juillet au 12 aout son tournoi d’été.
Adultes de NC à 1/6
Jeunes de NC à 15
catégories
messieurs: Séniors/+35/+55
dames: Séniors/+35
jeunes: 12ans/13-14ans/15-16ans
tarifs: messieurs 20€ dames 15€ jeunes 14€
Prix et lots vainqueur homme sénior 200€ finaliste 100€ vainqueur dame sénior 100€ finaliste 60€ vétérans et jeunes nombreux lots
inscription et paiement en ligne sur tenup
balles HEAD fournies
clôture sans préavis .
Halle de la Pinède Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 08 08 54 47
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English :
L’événement Tournoi d’été de tennis 2026 Trégunc a été mis à jour le 2026-06-18 par OTC CCA
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