Trégunc

Tournoi d’été de tennis 2026

Halle de la Pinède Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-31

Trégunc tennis club organise du 31 juillet au 12 aout son tournoi d’été.

Adultes de NC à 1/6

Jeunes de NC à 15

catégories

messieurs: Séniors/+35/+55

dames: Séniors/+35

jeunes: 12ans/13-14ans/15-16ans

tarifs: messieurs 20€ dames 15€ jeunes 14€

Prix et lots vainqueur homme sénior 200€ finaliste 100€ vainqueur dame sénior 100€ finaliste 60€ vétérans et jeunes nombreux lots

inscription et paiement en ligne sur tenup

balles HEAD fournies

clôture sans préavis .

Halle de la Pinède Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 08 08 54 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi d’été de tennis 2026 Trégunc a été mis à jour le 2026-06-18 par OTC CCA