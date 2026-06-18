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Tournoi d’été de tennis 2026 Trégunc

Tournoi d’été de tennis 2026 Trégunc vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Halle de la Pinède

Ville : 29910 Trégunc

Département : Finistère

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Trégunc

Tournoi d’été de tennis 2026

Halle de la Pinède Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-07-31

Trégunc tennis club organise du 31 juillet au 12 aout son tournoi d’été.
Adultes de NC à 1/6
Jeunes de NC à 15
catégories
messieurs: Séniors/+35/+55
dames: Séniors/+35
jeunes: 12ans/13-14ans/15-16ans
tarifs: messieurs 20€ dames 15€ jeunes 14€
Prix et lots vainqueur homme sénior 200€ finaliste 100€ vainqueur dame sénior 100€ finaliste 60€ vétérans et jeunes nombreux lots
inscription et paiement en ligne sur tenup
balles HEAD fournies
clôture sans préavis   .

Halle de la Pinède Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 08 08 54 47 

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English :

L’événement Tournoi d’été de tennis 2026 Trégunc a été mis à jour le 2026-06-18 par OTC CCA

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