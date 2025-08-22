Tournoi d’été Étaples
Tournoi d’été Étaples vendredi 22 août 2025.
Tournoi d’été
Boulevard Bigot Descelers Étaples Pas-de-Calais
Avis aux amateurs de Tennis de Table !
Pour cet été, l’association de Tennis de table d’Etaples-sur-Mer vous propose leurs tournois !
Ouvert à tous, licenciés, non licenciés et jeunes…
Venez vous affronter tout en vous amusant ! .
Boulevard Bigot Descelers Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 13 92 15 63
English :
Attention table tennis fans!
German :
Tischtennisfans aufgepasst!
Italiano :
Gli appassionati di tennis da tavolo prendano nota!
Espanol :
¡Los aficionados al tenis de mesa toman nota!
