Tournoi d’Hiver à Ecuires

Rue du Bras d’Or Écuires Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-20

Tournoi Open du Tennis Club Montreuillois

Du mercredi 20 février au dimanche 8 mars

Salle Eugène Sarrazin Rue du Bras d’Or

—————————–

SM & SM +35 NC à 4/6

SD & SD +35 NC à 4/6

Engagements en ligne via Ten Up

JAT Carmelo Caruso Tél 06 63 37 81 60

Surface Green Set Balles fournies

Clôture des engagements sans préavis

Aucune convocation envoyée

Se renseigner auprès du club ou auprès du Juge Arbitre

-Prix Senior Messieurs et dames

160€ (vainqueur) 80€ (Finaliste) 40€ (demi-finaliste)

-Droits d’engagement

18€ (séniors) 13€ (Jeunes) + 10€ (2e épreuve)

Tarifs préférentiels pour les adhérents du club

Crédit Pixabay .

Rue du Bras d’Or Écuires 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 18 90 tcmontreuilsurmer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi d’Hiver à Ecuires Écuires a été mis à jour le 2026-02-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer