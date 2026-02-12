Tournoi d’Hiver à Ecuires Écuires
Tournoi d’Hiver à Ecuires Écuires vendredi 20 février 2026.
Rue du Bras d’Or Écuires Pas-de-Calais
Tarif : – –
Début : 2026-02-20
fin : 2026-03-08
2026-02-20
Tournoi Open du Tennis Club Montreuillois
Du mercredi 20 février au dimanche 8 mars
Salle Eugène Sarrazin Rue du Bras d’Or
—————————–
SM & SM +35 NC à 4/6
SD & SD +35 NC à 4/6
Engagements en ligne via Ten Up
JAT Carmelo Caruso Tél 06 63 37 81 60
Surface Green Set Balles fournies
Clôture des engagements sans préavis
Aucune convocation envoyée
Se renseigner auprès du club ou auprès du Juge Arbitre
-Prix Senior Messieurs et dames
160€ (vainqueur) 80€ (Finaliste) 40€ (demi-finaliste)
-Droits d’engagement
18€ (séniors) 13€ (Jeunes) + 10€ (2e épreuve)
Tarifs préférentiels pour les adhérents du club
Rue du Bras d’Or Écuires 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 18 90 tcmontreuilsurmer@gmail.com
English :
