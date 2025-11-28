Tournoi d’hiver de tennis Rue Jean-Vidal Yzeure

Tournoi d’hiver de tennis

Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue Yzeure Allier

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-28

2025-11-28

Organisé par l’AS Yzeure tennis. Finales le 28 décembre à partir de 15 h.

Suivez le tournoi sur la page Facebook de l’AS Yzeure tennis.

English :

Organized by AS Yzeure tennis. Finals on December 28 from 3 pm.

Follow the tournament on the AS Yzeure tennis Facebook page.

German :

Organisiert von der AS Yzeure Tennis. Finale am 28. Dezember ab 15 Uhr.

Verfolgen Sie das Turnier auf der Facebook-Seite des AS Yzeure Tennis.

Italiano :

Organizzato dall’AS Yzeure tennis. Finali il 28 dicembre dalle ore 15.00.

Seguite il torneo sulla pagina Facebook dell’AS Yzeure tennis.

Espanol :

Organizado por AS Yzeure tenis. Finales el 28 de diciembre a partir de las 15.00 horas.

Sigue el torneo en la página de Facebook de AS Yzeure tennis.

L’événement Tournoi d’hiver de tennis Yzeure a été mis à jour le 2025-11-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région