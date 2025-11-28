Tournoi d’hiver de tennis Rue Jean-Vidal Yzeure
Tournoi d’hiver de tennis Rue Jean-Vidal Yzeure vendredi 28 novembre 2025.
Tournoi d’hiver de tennis
Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue Yzeure Allier
Début : 2025-11-28
fin : 2025-12-28
2025-11-28
Organisé par l’AS Yzeure tennis. Finales le 28 décembre à partir de 15 h.
Suivez le tournoi sur la page Facebook de l’AS Yzeure tennis.
Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 60 49
English :
Organized by AS Yzeure tennis. Finals on December 28 from 3 pm.
Follow the tournament on the AS Yzeure tennis Facebook page.
German :
Organisiert von der AS Yzeure Tennis. Finale am 28. Dezember ab 15 Uhr.
Verfolgen Sie das Turnier auf der Facebook-Seite des AS Yzeure Tennis.
Italiano :
Organizzato dall’AS Yzeure tennis. Finali il 28 dicembre dalle ore 15.00.
Seguite il torneo sulla pagina Facebook dell’AS Yzeure tennis.
Espanol :
Organizado por AS Yzeure tenis. Finales el 28 de diciembre a partir de las 15.00 horas.
Sigue el torneo en la página de Facebook de AS Yzeure tennis.
