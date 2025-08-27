Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 2 chemin des Marlhes Valence

Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 2

chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26 15:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison qui seront les nouveaux champions ?

Pour la 2ème Demi-Finale, 2 rounds, 3 équipes en simultané, et un panel d’improvisations !

.

chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

The craziest improv tournament in your region is back for a 4th season: who will be the new champions?

For the 2nd Semi-Final, 2 rounds, 3 simultaneous teams, and a panel of improvisations!

