Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 2 chemin des Marlhes Valence
Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 2 chemin des Marlhes Valence dimanche 26 avril 2026.
Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 2
chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26 15:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison qui seront les nouveaux champions ?
Pour la 2ème Demi-Finale, 2 rounds, 3 équipes en simultané, et un panel d’improvisations !
.
chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The craziest improv tournament in your region is back for a 4th season: who will be the new champions?
For the 2nd Semi-Final, 2 rounds, 3 simultaneous teams, and a panel of improvisations!
L’événement Tournoi d’impro Catch me il you can ! Demi-finale 2 Valence a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme