Tournoi d’impro Catch me il you can ! Qualif 1 chemin des Marlhes Valence
Tournoi d’impro Catch me il you can ! Qualif 1 chemin des Marlhes Valence dimanche 28 septembre 2025.
Tournoi d’impro Catch me il you can ! Qualif 1
chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 15:30:00
fin : 2025-09-28 15:30:00
Date(s) :
2025-09-28
Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison qui seront les nouveaux champions ?
Pour la 1ère Qualification, 2 rounds, 4 équipes, et un panel d’improvisations !
.
chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
English :
Your region’s craziest improv tournament is back for a 4th season: who will be the new champions?
For the 1st Qualification, 2 rounds, 4 teams, and an array of improvisations!
German :
Das verrückteste Improvisationsturnier in deiner Region geht in die vierte Runde: Wer werden die neuen Champions sein?
Für die 1. Qualifikation gibt es 2 Runden, 4 Teams und eine ganze Reihe von Improvisationen!
Italiano :
Il torneo di improvvisazione più pazzo della vostra regione torna per la quarta stagione: chi saranno i nuovi campioni?
Per il 1° Qualifier, 2 turni, 4 squadre e tante improvvisazioni!
Espanol :
El torneo de improvisación más loco de su región vuelve para una 4ª temporada: ¿quiénes serán los nuevos campeones?
Para la 1ª clasificatoria, ¡2 rondas, 4 equipos y un montón de improvisaciones!
L’événement Tournoi d’impro Catch me il you can ! Qualif 1 Valence a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme