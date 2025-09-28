Tournoi d’impro Catch me il you can ! Qualif 1 chemin des Marlhes Valence

Tournoi d’impro Catch me il you can ! Qualif 1

chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence Drôme

Début : 2025-09-28 15:30:00

fin : 2025-09-28 15:30:00

2025-09-28

Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison qui seront les nouveaux champions ?

Pour la 1ère Qualification, 2 rounds, 4 équipes, et un panel d’improvisations !

chemin des Marlhes Jean Louis Saloon Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

Your region’s craziest improv tournament is back for a 4th season: who will be the new champions?

For the 1st Qualification, 2 rounds, 4 teams, and an array of improvisations!

German :

Das verrückteste Improvisationsturnier in deiner Region geht in die vierte Runde: Wer werden die neuen Champions sein?

Für die 1. Qualifikation gibt es 2 Runden, 4 Teams und eine ganze Reihe von Improvisationen!

Italiano :

Il torneo di improvvisazione più pazzo della vostra regione torna per la quarta stagione: chi saranno i nuovi campioni?

Per il 1° Qualifier, 2 turni, 4 squadre e tante improvvisazioni!

Espanol :

El torneo de improvisación más loco de su región vuelve para una 4ª temporada: ¿quiénes serán los nuevos campeones?

Para la 1ª clasificatoria, ¡2 rondas, 4 equipos y un montón de improvisaciones!

