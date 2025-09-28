Tournoi d’improvisation – CATCH ME IF YOU CAN ! Jean Louis Saloon Valence
Tournoi d’improvisation – CATCH ME IF YOU CAN ! Jean Louis Saloon Valence dimanche 28 septembre 2025.
Tournoi d’improvisation – CATCH ME IF YOU CAN ! Jean Louis Saloon Valence Dimanche 28 septembre, 15h30 Entrée libre, réservations sur https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/catch-me-2025-2026-qualif-1
Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison au Jean-Louis Saloon : qui seront les nouveaux champions ? Ce sera à vous de voter pour les départager, amigos !
Le Tournoi d’improvisation le plus fou de la région revient pour une 4ème édition !
Sous l’œil d’un shérif pas tendre, 12 duos costumés s’affronteront lors d’improvisations avec contraintes imposées.
Un seul d’entre eux pourra remporter le magot, et ce sera à vous braves gens de voter pour les départager !
Et ce sera sur 6 dates au Jean-Louis Saloon :
– Qualifications : les 28 Septembre, 23 Novembre et 18 Janvier
– Demi-Finales : les 15 Mars et 26 Avril
– GRANDE FINALE : le 14 Juin
Qui seront les nouveaux champions ?
Pour la 1ère Qualification le 28 Septembre : 4 équipes inédites, 2 rounds et un panel d’improvisations dans le barillet !
Alors attrapez vos places car ils s’en mettront plein la face !
* Réservations sur [https://excites.fr](https://excites.fr)
* Entrée à prix libre et conscient
* Consommation possible sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-28T15:30:00.000+02:00
Fin : 2025-09-28T17:30:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/catch-me-2025-2026-qualif-1
Jean Louis Saloon Chemin des Marlhes 26000 Valence Valence 26000 Drôme