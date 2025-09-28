Tournoi d’improvisation – CATCH ME IF YOU CAN ! Jean Louis Saloon Valence

Tournoi d’improvisation – CATCH ME IF YOU CAN ! Jean Louis Saloon Valence dimanche 28 septembre 2025.

Tournoi d’improvisation – CATCH ME IF YOU CAN ! Jean Louis Saloon Valence Dimanche 28 septembre, 15h30 Entrée libre, réservations sur https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/catch-me-2025-2026-qualif-1

Le Tournoi d’impro le plus fou de ta région revient pour une 4ème saison au Jean-Louis Saloon : qui seront les nouveaux champions ? Ce sera à vous de voter pour les départager, amigos !

Le Tournoi d’improvisation le plus fou de la région revient pour une 4ème édition !

Sous l’œil d’un shérif pas tendre, 12 duos costumés s’affronteront lors d’improvisations avec contraintes imposées.

Un seul d’entre eux pourra remporter le magot, et ce sera à vous braves gens de voter pour les départager !

Et ce sera sur 6 dates au Jean-Louis Saloon :

– Qualifications : les 28 Septembre, 23 Novembre et 18 Janvier

– Demi-Finales : les 15 Mars et 26 Avril

– GRANDE FINALE : le 14 Juin

Qui seront les nouveaux champions ?

Pour la 1ère Qualification le 28 Septembre : 4 équipes inédites, 2 rounds et un panel d’improvisations dans le barillet !

Alors attrapez vos places car ils s’en mettront plein la face !

* Réservations sur [https://excites.fr](https://excites.fr)

* Entrée à prix libre et conscient

* Consommation possible sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T17:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/catch-me-2025-2026-qualif-1

Jean Louis Saloon Chemin des Marlhes 26000 Valence Valence 26000 Drôme