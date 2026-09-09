Tournoi d’initiation de curling Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi d’initiation de curling

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

40€ par équipe de 4 joueurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Venez vous essayer au curling par équipe de 4 personnes pour un moment de partage a ce tournoi dans une ambiance festive et chaleureuse.

Si vous n’êtes pas 4 personnes nous vous trouverons des coéquipiers.

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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes chamcurling@yahoo.com

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English :

Come try your hand at curling in teams of four for a fun, social experience at this tournament in a warm and festive atmosphere.

If you don’t have a team of four, we’ll find you teammates.

L’événement Tournoi d’initiation de curling Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc