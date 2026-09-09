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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi d’initiation de curling Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

vendredi 9 octobre 2026 · Patinoire R. Bozon · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Patinoire R. Bozon
Adresse
214, avenue de la plage
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif
40 40 40 40€ par équipe de 4 joueurs

Chamonix-Mont-Blanc

Tournoi d’initiation de curling

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

40€ par équipe de 4 joueurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Venez vous essayer au curling par équipe de 4 personnes pour un moment de partage a ce tournoi dans une ambiance festive et chaleureuse.
Si vous n’êtes pas 4 personnes nous vous trouverons des coéquipiers.
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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   chamcurling@yahoo.com

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English :

Come try your hand at curling in teams of four for a fun, social experience at this tournament in a warm and festive atmosphere.
If you don’t have a team of four, we’ll find you teammates.

L’événement Tournoi d’initiation de curling Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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