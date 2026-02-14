Tournoi du 1° Mai Football à 7

Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 13:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Un 1° mai sportif, en famille et entre amis !

Un 1° mai sportif, en famille et entre amis !

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Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 79 22 28 85

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English :

A sporty May 1, with family and friends!

L’événement Tournoi du 1° Mai Football à 7 Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Labastide-Murat