Tournoi du 1° Mai Football à 7 Cœur de Causse
Tournoi du 1° Mai Football à 7 Cœur de Causse vendredi 1 mai 2026.
Tournoi du 1° Mai Football à 7
Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 13:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Un 1° mai sportif, en famille et entre amis !
Un 1° mai sportif, en famille et entre amis !
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Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 79 22 28 85
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English :
A sporty May 1, with family and friends!
L’événement Tournoi du 1° Mai Football à 7 Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Labastide-Murat
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