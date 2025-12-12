Tournoi du jeu Txek Les Tuiles bar à jeux de société Soustons

Tournoi du jeu Txek

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les créateurs du jeu viennent vous apprendre les règles et proposer un méga tournoi.

Le vainqueur remporte le jeu et un trophée !

Le jeu TXEK (prononcé tchek ) est simple, et très ludique avec beaucoup d’interactions entre les joueurs. Un jeu pour toute la famille à partir de 7 ans.

Nombre de places limitée à 24 participants. .

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37

English : Tournoi du jeu Txek

The game’s creators come to teach you the rules and host a mega-tournament.

The winner takes home the game and a trophy!

