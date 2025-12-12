Tournoi du jeu Txek Les Tuiles bar à jeux de société Soustons
Tournoi du jeu Txek Les Tuiles bar à jeux de société Soustons dimanche 14 décembre 2025.
Tournoi du jeu Txek
Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Les créateurs du jeu viennent vous apprendre les règles et proposer un méga tournoi.
Le vainqueur remporte le jeu et un trophée !
Le jeu TXEK (prononcé tchek ) est simple, et très ludique avec beaucoup d’interactions entre les joueurs. Un jeu pour toute la famille à partir de 7 ans.
Nombre de places limitée à 24 participants. .
Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37
English : Tournoi du jeu Txek
The game’s creators come to teach you the rules and host a mega-tournament.
The winner takes home the game and a trophy!
L’événement Tournoi du jeu Txek Soustons a été mis à jour le 2025-12-09 par OTI LAS