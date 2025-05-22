Tournoi du Kochersberg Ittenheim
Tournoi du Kochersberg Ittenheim lundi 20 juillet 2026.
Ittenheim
Tournoi du Kochersberg
Ittenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-26 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Tournoi du Kochersberg annuel.
11 clubs de football du Kochersberg et de l’Ackerland s’affrontent lors de cette compétition sportive populaire. Chaque soir, 4 rencontres sont disputées sous forme de tournoi. De nombreux supporters viennent afin de soutenir leurs équipes et partager des moments de convivialité autour d’un repas ou d’un verre.
En collaboration avec l’Association des Donneurs de Sangs d’Ittenheim, une Collecte de Don du Sang aura lieu le Jeudi 23 juillet à la Maison des Association (en face du stade de l’USI)
Au menu waedele tête de veau, vinaigrette rossbiff coquelets bouchées à la reine pizzas et tartes flambées burger… et grillades tous les soirs ! 0 .
Ittenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est jean-michel.weber11@wanadoo.fr
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English :
Annual Kochersberg Tournament.
L’événement Tournoi du Kochersberg Ittenheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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