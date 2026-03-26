Tournoi du Lac du Der Giffaumont-Champaubert
Tournoi du Lac du Der Giffaumont-Champaubert samedi 30 mai 2026.
Tournoi du Lac du Der
Presqu’île de Rougemer Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Après une 3ème édition riche en volley et en festivités, on se retrouve pour le quatrième volet de la nouvelle référence des tournois de Volley dans l’Est de la France. 60 équipes ! Jusqu’à 18 terrains extérieurs de 8 x 16 m, 4×4 Mixte (1 remplaçant accepté). Niveau de Loisir à Pro, tous dans le même tournoi. Dotation pour les finalistes des Tournois principal et Consolante. Un programme d’activités complémentaires (vélo, baignade, voile…), une soirée pleine de surprises et un cadre exceptionnel… tout est réuni pour un weekend mémorable en famille ou entre amis .
Presqu’île de Rougemer Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est
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English :
L’événement Tournoi du Lac du Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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