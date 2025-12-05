Tournoi du Téléthon HBCS Saugues
Tournoi du Téléthon HBCS Saugues vendredi 5 décembre 2025.
Tournoi du Téléthon HBCS
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Tournoi de hand-ball dans le cadre du Téléthon.
.
Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 30 92 69
English :
Telethon handball tournament.
German :
Handballturnier im Rahmen des Telethon.
Italiano :
Torneo di pallamano nell’ambito di Telethon.
Espanol :
Torneo de balonmano en el marco del Teletón.
L’événement Tournoi du Téléthon HBCS Saugues a été mis à jour le 2025-05-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier