Tournoi d’Ultimate Terrain de football Ségur
Tournoi d’Ultimate
Terrain de football Rue du Stade Ségur Aveyron
Début : Samedi 2025-08-23
fin : 2025-08-24
2025-08-23
Toute la journée au Terrain de Football. Format 7 vs 7 sur herbe. Loose mixte (sous réserve d’effectifs suffisant). 8 Equipes de 12 joueurs. 5 matchs de 60 minutes sur le week-end. Infos et réservations au 06 36 37 38 99 ou sur Hello Asso
Terrain de football Rue du Stade Ségur 12290 Aveyron Occitanie
English :
All day at the Football Field. 7 vs 7 format on grass. Loose mixed (subject to sufficient numbers). 8 teams of 12 players. 5 matches of 60 minutes each over the weekend. Info and reservations on 06 36 37 38 99 or Hello Asso
German :
Den ganzen Tag lang auf dem Fußballplatz. Format 7 vs 7 auf Gras. Gemischte Loose (vorbehaltlich einer ausreichenden Anzahl von Spielern). 8 Mannschaften mit 12 Spielern. 5 Spiele à 60 Minuten über das Wochenende. Infos und Reservierungen unter 06 36 37 38 99 oder auf Hello Asso
Italiano :
Tutto il giorno al campo di calcio. Formato 7 contro 7 su erba. Misto libero (a condizione che il numero di giocatori sia sufficiente). 8 squadre di 12 giocatori. 5 partite da 60 minuti ciascuna durante il weekend. Informazioni e prenotazioni allo 06 36 37 38 99 o a Hello Asso
Espanol :
Todo el día en el campo de fútbol. Formato 7 contra 7 sobre hierba. Mixto libre (sujeto a número suficiente). 8 equipos de 12 jugadores. 5 partidos de 60 minutos cada uno durante el fin de semana. Información y reservas en el 06 36 37 38 99 o en Hello Asso
