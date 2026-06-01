Tressange

Tournoi échecs

2 rue de l’Eglise Tressange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’Échiquier Tressangeois organise un tournoi d’échecs ouvert aux passionnés et amateurs de stratégie. Durant tout le week-end, les participants pourront se retrouver autour de parties conviviales et de moments d’échange dans une ambiance à la fois compétitive et chaleureuse.

Renseignements auprès des organisateurs.

1er Grand Prix Territoires de Thionville-Fensch_Val d’Alzette_Jeunes

1er Grand Prix Territoires de Thionville-Fensch_Val d’Alzette_OPENTout public

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2 rue de l’Eglise Tressange 57710 Moselle Grand Est +33 6 76 00 67 02 bernard.leclerc@etph57.net

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English :

L’Échiquier Tressangeois is organizing a chess tournament open to all chess enthusiasts and strategy buffs. Throughout the weekend, participants will be able to enjoy friendly games and exchange ideas in a warm, competitive atmosphere.

Information from the organizers.

1st Grand Prix Territoires de Thionville-Fensch_Val d?Alzette_Jeunes

1st Grand Prix Territoires de Thionville-Fensch_Val d?Alzette_OPEN

L’événement Tournoi échecs Tressange a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME