Tournoi Elite 4ème édition Saint-Affrique

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-16

2025-08-15

Nous vous attendons nombre pour notre 4e Édition du Tournoi Elite Pro&Cie Cuisine !

Ce tournoi réunit quatre équipes professionnelles de handball qui s’affronteront lors de quatre matchs (2 matchs le vendredi et 2 matchs le samedi)

Vous pouvez dès à présent réserver votre place en cliquant sur ce lien

https://www.helloasso.com/associations/saint-affrique-handball/evenements/tournoi-elite-2025

Programme

Vendredi

18h30 PAU Billère VS Istres

20h30 PAUC VS US Ivry

Samedi

18h Petite Finale

20h Grande Finale 0 .

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01 sportstaffrique@wanadoo.fr

English :

We look forward to seeing you at our 4th Elite Pro&Cie Cuisine Tournament!

German :

Ausgabe des Pro&Cie Elite-Küchen-Turniers!

Italiano :

Ci auguriamo di vedere molti di voi al nostro 4° Torneo Elite Pro&Cie Cuisine!

Espanol :

¡Esperamos ver a muchos de vosotros en nuestro 4º Torneo Elite de Cocina Pro&Cie!

