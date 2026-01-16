Tournoi en salle catégories U8 et U9 Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef
Tournoi en salle catégories U8 et U9 Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef samedi 28 février 2026.
Tournoi en salle catégories U8 et U9
Rue de la Viauderie Complexe de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Plus qu’un tournoi, une expérience ! Tournoi U8/U9 Créez des souvenirs inoubliables sur le terrain et en dehors à Saint-Michel-Chef-Chef !
L’OFC vous promet une belle journée de football placée sous le signe du plaisir, du partage et de la bonne humeur.
L’objectif est avant tout de permettre aux enfants de s’amuser, de jouer et de vivre un moment sportif convivial.
Ce qui vous attend
16 équipes prêtes à en découdre
Des matchs plein de suspense
Une ambiance festive et chaleureuse
Restauration et bar sur place pour les joueurs, éducateurs, familles et les supporters
Un événement à ne pas manquer pour les jeunes passionnés de foot
Renseignements et infos pratiques
David Martineau (responsable école de foot) 07 77 79 45 24
Erwan Guery (commission tournoi) 06 36 55 95 27
Rue de la Viauderie Complexe de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 36 55 95 27
English :
More than a tournament, an experience! U8/U9 Tournament: Create unforgettable memories on and off the pitch in Saint-Michel-Chef-Chef!
