Tournoi en salle catégories U8 et U9 Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef

Tournoi en salle catégories U8 et U9

Rue de la Viauderie Complexe de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Plus qu’un tournoi, une expérience ! Tournoi U8/U9 Créez des souvenirs inoubliables sur le terrain et en dehors à Saint-Michel-Chef-Chef !

L’OFC vous promet une belle journée de football placée sous le signe du plaisir, du partage et de la bonne humeur.

L’objectif est avant tout de permettre aux enfants de s’amuser, de jouer et de vivre un moment sportif convivial.

Ce qui vous attend

16 équipes prêtes à en découdre

Des matchs plein de suspense

Une ambiance festive et chaleureuse

Restauration et bar sur place pour les joueurs, éducateurs, familles et les supporters

Un événement à ne pas manquer pour les jeunes passionnés de foot

Renseignements et infos pratiques

David Martineau (responsable école de foot) 07 77 79 45 24

Erwan Guery (commission tournoi) 06 36 55 95 27

English :

More than a tournament, an experience! U8/U9 Tournament: Create unforgettable memories on and off the pitch in Saint-Michel-Chef-Chef!

