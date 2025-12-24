Tournoi Engie de tennis féminin 2026, Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec
Tournoi Engie de tennis féminin 2026
Route de Pleumeur Bodou Complexe sportif de kerabram Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Afin de contribuer au dynamisme du circuit de tennis féminin français, le Groupe a développé le label ENGIE OPEN .
En plus de dix ans, ce circuit aura permis de renouveler profondément le paysage du tennis féminin français, permettant aux espoirs féminines françaises d’affronter les meilleures joueuses étrangères de leur catégorie et de s’exprimer dans leur propre pays.
Sur Perros-Guirec, ce tournoi aura lieu au complexe sportif de Kérabram .
Route de Pleumeur Bodou Complexe sportif de kerabram Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 01 33
