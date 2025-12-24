Tournoi Engie de tennis féminin 2026, Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec

Tournoi Engie de tennis féminin 2026

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-25

Afin de contribuer au dynamisme du circuit de tennis féminin français, le Groupe a développé le label ENGIE OPEN .

En plus de dix ans, ce circuit aura permis de renouveler profondément le paysage du tennis féminin français, permettant aux espoirs féminines françaises d’affronter les meilleures joueuses étrangères de leur catégorie et de s’exprimer dans leur propre pays.

Sur Perros-Guirec, ce tournoi aura lieu au complexe sportif de Kérabram .

