Tournoi Européen de Roller Derby – WEST TRACK STORY 11 Gymnase du croissant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 09:00 – 18:00

Gratuit : non Prix libre Billetterie en ligne et sur place En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Vous n’avez jamais vu de roller derby ? Ou vous êtes déjà fan de ce sport et voulez soutenir Nantes Roller Derby? C’est l’occasion parfaite !???? La 11? édition de WEST TRACK STORY débarque et promet un week-end haut en couleur ! 9 matchs, des équipes venues d’Europe et France, des joueureuses survolté·es et une ambiance à couper le souffle !???? Quand ? Les 7 et 8 mars???? Où ? Gymnase du Croissant (arrêt pin sec T1)????? Entrée à prix libre???? Les équipes : Nantes, Toulouse, Manchester, Londres, BrestA quoi s’attendre????? De l’ambiance dans les gradins???? Des personnes passionnées qui adorent expliquer les règles???? Des commentateur·ices en folie???? Une super buvette : bières locales, bière sans alcool, hot dog végé, gateaux maisons ???????? De la sueur, des coups, des chutes, des pirouettes, de la cohésion d’équipe????? Une expo sur l’histoire du roller derby???? Du merchandising de toute sorte et des stands de créateurices???? Un environnement inclusif et féministe?????Les enfants sont les bienvenus, on prévoit des coloriagesAlors que vous soyez curieux·ses ou déjà passioné·es, on vous attend !Venez découvrir ce sport intense, inclusif et spectaculaire dans une ambiance festive et chaleureuse.WEST TRACK STORY 11 : c’est bien plus qu’un tournoi, c’est une célébration du roller derby européen… et vous en faites partie !Plus d’info instagram / facebook : Nantes Roller Derby https://www.instagram.com/nantes_roller_derby/https://www.facebook.com/nantesrollerderby ___ Le Roller derby c’est quoiLe roller derby est un sport de contact, de vitesse et de stratégie qui se joue sur une piste ovale et sur patins à roulettes. Une équipe est composée de 15 joueuses et joueurs qui vont s’affronter pendant un match d’1h. L’association Nantes Roller Derby inscrit sa pratique dans l’histoire féministe de ce sport et défend des valeurs d’inclusivité. Plus d’info et horaires des matchs :Sur Facebook : Nantes Roller DerbySur Instagram : @nantes_roller_derby

Gymnase du croissant Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Gymnase du croissant et trouvez le meilleur itinéraire

