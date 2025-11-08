Tournoi européen d’échecs Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 09:00 – 17:30

Gratuit : non 0 € à 12 € Un tournoi : 12 € adulte / 6 € jeune / Gratuit pour les titrésLimité à 90 joueurs pour les 2 tournois Réservation : www.helloasso.com/associations/carquefou-echecs/evenements/2eme-tournoi-europeen-echecs-nantes Tout public

Rejoignez la 2e édition du tournoi européen d’échecs le samedi 8 novembre 2025 à Europa Nantes. Un tournoi rapide homologué FIDE, 7 rondes, deux niveaux (A & B).Ouvert à toutes et tous, débutants ou confirmés. Parties, stratégie, convivialité : une journée 100 % échecs sur l’Île de Nantes. Organisé par le comité de jumelage Carquefou-Racovita et Carquefou Échecs, en partenariat avec la Maison de l’Europe.

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://www.helloasso.com/associations/carquefou-echecs/evenements/2eme-tournoi-europeen-echecs-nantes