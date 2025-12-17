Tournoi FC 26

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Rejoins-nous pour un tournoi de FC 256 où chaque passe, chaque tir et chaque dribble compte ! Choisis la meilleure équipe, déploie ta stratégie et montre à tous tes talents sur le terrain.Sur inscriptions, places limitées, tout public.

.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a FC 256 tournament where every pass, every shot and every dribble counts! Choose the best team, deploy your strategy and show everyone your skills on the pitch.

L’événement Tournoi FC 26 Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-12-16 par Ardennes Tourisme