Tournoi FIFA 26 Escale Jeunes Royan

Tournoi FIFA 26

Escale Jeunes Av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Tournoi FC26 jeunes dès 12 ans et adultes

.

Escale Jeunes Av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 90 88 70 sarfutsall@outlook.com

English :

FC26 tournament for children aged 12 and over and adults

German :

FC26-Turnier Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene

Italiano :

Torneo FC26 per bambini dai 12 anni in su e adulti

Espanol :

Torneo FC26 para niños a partir de 12 años y adultos

L’événement Tournoi FIFA 26 Royan a été mis à jour le 2025-11-10 par Mairie de Royan