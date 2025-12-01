Tournoi FIFA 26 Escale Jeunes Royan
Tournoi FIFA 26 Escale Jeunes Royan dimanche 21 décembre 2025.
Tournoi FIFA 26
Escale Jeunes Av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Tournoi FC26 jeunes dès 12 ans et adultes
.
Escale Jeunes Av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 90 88 70 sarfutsall@outlook.com
English :
FC26 tournament for children aged 12 and over and adults
German :
FC26-Turnier Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene
Italiano :
Torneo FC26 per bambini dai 12 anni in su e adulti
Espanol :
Torneo FC26 para niños a partir de 12 años y adultos
