Tournoi FiFA Crémarest

Crémarest Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tournoi de FIFA 28 mars 2026

L’Association des Jeunes de Crémarest organise un tournoi de FIFA à la cantine de Crémarest.

Début du tournoi 19h

Participation 4 € (une boisson offerte)

Inscriptions sur le Facebook de l’Association des Jeunes de Crémarest ou par téléphone au 07 86 05 79 60.

N’hésitez pas à partager et à venir défier les autres joueurs. .

Crémarest 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 05 79 60

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English :

L’événement Tournoi FiFA Crémarest Crémarest a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Desvres-Samer