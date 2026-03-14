Tournoi FiFA Crémarest Crémarest
Tournoi FiFA Crémarest Crémarest samedi 28 mars 2026.
Tournoi FiFA Crémarest
Crémarest Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Tournoi de FIFA 28 mars 2026
L’Association des Jeunes de Crémarest organise un tournoi de FIFA à la cantine de Crémarest.
Début du tournoi 19h
Participation 4 € (une boisson offerte)
Inscriptions sur le Facebook de l’Association des Jeunes de Crémarest ou par téléphone au 07 86 05 79 60.
N’hésitez pas à partager et à venir défier les autres joueurs. .
Crémarest 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 05 79 60
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English :
L’événement Tournoi FiFA Crémarest Crémarest a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Desvres-Samer