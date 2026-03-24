Tournoi FIFA de l’AS Baume les Dames

Place de l’Abbaye Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Les jeunes de 14/15 ans (U15) de l’AS baume les dames vous propose un tournoi FIFA en doublette.

Buvette sur place .

Place de l’Abbaye Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 49 78 17

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English : Tournoi FIFA de l’AS Baume les Dames

L’événement Tournoi FIFA de l’AS Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS