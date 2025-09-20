TOURNOI FIFA SWITCH GRANDE FINALE (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

samedi 20 septembre 2025.

TOURNOI FIFA SWITCH GRANDE FINALE (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le moment tant attendu est arrivé !

Retrouve-nous ce samedi à 16h pour la finale du tournoi. Soutiens tes joueurs préférés et découvre qui remportera le maillot officiel du champion.

5 € par match, soft offert.

Sois là pour vivre l’émotion ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

