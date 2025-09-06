TOURNOI FIFA SWITCH QUARTS ET DEMI-FINALES (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le tournoi s’intensifie !

Viens vibrer avec nous ce samedi de 14h à 16h pour voir les meilleurs s’affronter et tenter d’accéder à la grande finale.

5 € par match, soft offert.

Le maillot officiel est à portée de main… .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

