TOURNOI FIFA SWITCH QUARTS ET DEMI-FINALES (L’improviste) Brive-la-Gaillarde
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le tournoi s’intensifie !
Viens vibrer avec nous ce samedi de 14h à 16h pour voir les meilleurs s’affronter et tenter d’accéder à la grande finale.
5 € par match, soft offert.
Le maillot officiel est à portée de main… .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
