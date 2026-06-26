TOURNOI Flechettes en équipe Trélou-sur-Marne

Trélou-sur-Marne

TOURNOI Flechettes en équipe

7 Rue Montaigne Trélou-sur-Marne Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 23:45:00

Date(s) :

2026-07-10

Concours de fléchettes en DUO

Préparez-vous à viser le bullseye et à vivre une soirée conviviale et pleine de défis ! ✨

Viens affronter la crème de la crème, en équipe sur un concours de fléchettes 501 mode éliminatoire !

Quand ? Vendredi 10 juillet 2026

Où ? [Brasserie Les 3 Loups / Trélou sur Marne]

⏰ Heure ? Début des entrainements à 18h00, début des matchs à 19h30

Format du jeu 501 en mode éliminatoire 16 équipes de 2 joueurs max., seule la meilleure équipe gagne !

Inscription 10 €/équipe inclut deux consommations de 25 cl offertes au choix bière pression ou soft)

Inscriptions par formulaire en ligne (lien dans l’événement) ne tardez pas, places limitées !

Une seule inscription/équipe, Merci ✌

Lots à gagner

1er Deux cartons de 12 bouteilles de bière 33cl

2ème Deux casquettes 3 Loups

3ème Deux bouteilles de bière 75cl

Ambiance assurée, challenges de précision, et bonne humeur garantie ! Invitez vos potes et venez tenter votre chance !

Règlement d’inscription & de jeu

Inscriptions https://share-eu1.hsforms.com/1S9FyctuaS_iV3i6dkwxvzgfumm7?fbclid=IwY2xjawSrEDpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB0a3YzbmpsaVdMelVicnQ3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtD4zGfn8DjXUt9fBv_AEzAr92rG_XyqIsExMn7LMjzHeNZ_0W_k6QLMVy5T_aem_tDM0f7s3vFofTSWMGnserg

Ouvertes à toute personne majeure

Coût 5€ par joueur, paiement sur place

Limité à 32 joueurs, ordre d’inscription confirmé.

Une consommation offerte au choix bière ou boisson soft, à consommer sur place.

Déroulement du concours

Format 501 points, mode éliminatoire (matchs en tête-à-tête)

La première équipe à atteindre exactement 0 gagne la manche.

Tirage au sort pour détermination des premiers matchs

En cas d’égalité au score, départage par lancer de fléchettes (sur simple ou double)

Respect strict des règles de sécurité et de fair-play impératif

Pendant le concours

Chauffez-vous bien avant votre match, la concentration sera la clé !

Restez fair-play et amusez-vous, le but est de partager un bon moment !

Toute tricherie entraînera la disqualification immédiate.

Prêts à décocher la fléchette gagnante ? Inscrivez-vous vite via le formulaire en ligne et rejoignez-nous pour une soirée mémorable !

Concours de fléchettes en DUO

Préparez-vous à viser le bullseye et à vivre une soirée conviviale et pleine de défis ! ✨

Viens affronter la crème de la crème, en équipe sur un concours de fléchettes 501 mode éliminatoire !

Quand ? Vendredi 10 juillet 2026

Où ? [Brasserie Les 3 Loups / Trélou sur Marne]

⏰ Heure ? Début des entrainements à 18h00, début des matchs à 19h30

Format du jeu 501 en mode éliminatoire 16 équipes de 2 joueurs max., seule la meilleure équipe gagne !

Inscription 10 €/équipe inclut deux consommations de 25 cl offertes au choix bière pression ou soft)

Inscriptions par formulaire en ligne (lien dans l’événement) ne tardez pas, places limitées !

Une seule inscription/équipe, Merci ✌

Lots à gagner

1er Deux cartons de 12 bouteilles de bière 33cl

2ème Deux casquettes 3 Loups

3ème Deux bouteilles de bière 75cl

Ambiance assurée, challenges de précision, et bonne humeur garantie ! Invitez vos potes et venez tenter votre chance !

Règlement d’inscription & de jeu

Inscriptions https://share-eu1.hsforms.com/1S9FyctuaS_iV3i6dkwxvzgfumm7?fbclid=IwY2xjawSrEDpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB0a3YzbmpsaVdMelVicnQ3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtD4zGfn8DjXUt9fBv_AEzAr92rG_XyqIsExMn7LMjzHeNZ_0W_k6QLMVy5T_aem_tDM0f7s3vFofTSWMGnserg

Ouvertes à toute personne majeure

Coût 5€ par joueur, paiement sur place

Limité à 32 joueurs, ordre d’inscription confirmé.

Une consommation offerte au choix bière ou boisson soft, à consommer sur place.

Déroulement du concours

Format 501 points, mode éliminatoire (matchs en tête-à-tête)

La première équipe à atteindre exactement 0 gagne la manche.

Tirage au sort pour détermination des premiers matchs

En cas d’égalité au score, départage par lancer de fléchettes (sur simple ou double)

Respect strict des règles de sécurité et de fair-play impératif

Pendant le concours

Chauffez-vous bien avant votre match, la concentration sera la clé !

Restez fair-play et amusez-vous, le but est de partager un bon moment !

Toute tricherie entraînera la disqualification immédiate.

Prêts à décocher la fléchette gagnante ? Inscrivez-vous vite via le formulaire en ligne et rejoignez-nous pour une soirée mémorable ! .

7 Rue Montaigne Trélou-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 72 23 contact@brasserieles3loups.fr

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English :

?? DUO Darts Tournament ??

Get ready to aim for the bullseye and enjoy a fun, challenging evening! ??

Come take on the cream of the crop as a team in a 501 darts tournament—knockout style! ?

? When? Friday, July 10, 2026

? Where? [Brasserie Les 3 Loups / Trélou-sur-Marne]

? Time? Practice starts at 6:00 PM, matches start at 7:30 PM

? Game format: 501 in elimination mode—16 teams of up to 2 players each; only the best team wins!

? Registration: 10 ?/%Each team includes two free 25 cl drinks (choice of draft beer or soft drink)

? Registration: via online form (link in the event) don’t wait, spots are limited!

Only one registration per team, thank you ?

? Prizes to be won:

? 1st place: Two 12-pack cases of 33cl beer ??

? 2nd place: Two 3 Loups caps ??

? 3rd place: Two 75cl bottles of beer ?

? A great atmosphere, precision challenges, and good times guaranteed! Invite your friends and come try your luck! ??

? Registration & Contest Rules ?

Registration: https://share-eu1.hsforms.com/1S9FyctuaS_iV3i6dkwxvzgfumm7?fbclid=IwY2xjawSrEDpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB0a3YzbmpsaVdMelVicnQ3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtD4zGfn8DjXUt9fBv_AEzAr92rG_XyqIsExMn7LMjzHeNZ_0W_k6QLMVy5T_aem_tDM0f7s3vFofTSWMGnserg

Open to anyone 18 years of age or older

Entry fee: 5? per player, payable on site

Limited to 32 players; registration is confirmed on a first-come, first-served basis.

One free drink of your choice: beer or soft drink, to be consumed on-site.

Tournament format:

Format: 501 points, knockout style (head-to-head matches)

The first team to reach exactly 0 wins the round.

A random draw will determine the first matches.

In the event of a tie, the winner will be decided by a dart throw (single or double)

Strict adherence to safety rules and fair play is mandatory

During the competition:

Warm up well before your match—concentration is key! ??

Play fair and have fun—the goal is to enjoy yourselves! ??

Any cheating will result in immediate disqualification.

? Ready to shoot the winning dart? Sign up now using the online form and join us for a memorable evening! ?

L’événement TOURNOI Flechettes en équipe Trélou-sur-Marne a été mis à jour le 2026-06-26 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne