Tournoi Fluo VolleyBall rue Jean-Saby Retournac

Tournoi Fluo VolleyBall

rue Jean-Saby Au Gymnase Retournac Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Le RVB relance pour la 2ème année consécutive son tournoi fluo ! Ouvert à tous (tant que vous êtes majeurs et humains). Équipes de 4, mixtes 10€ par joueur, une boisson et un t-shirt offert. Inscriptions sur helloasso.

rue Jean-Saby Au Gymnase Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 74 32 84 retournacvolleyball@gmail.com

English :

The RVB is relaunching its fluorescent tournament for the 2nd year running! Open to all (as long as you’re over 18 and human). Teams of 4, mixed 10? per player, free drink and T-shirt. Registration on helloasso.

