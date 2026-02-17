Tournoi Foot & Pétanque Terrain de basket Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Tournoi foot sur inscription (8-12ans)/ pétanque 2€ par personnes adulte Gratuit pour le Tournoi de footInscription sur formulaire disponible au CSC ( enfants (8-12ans)Accoord Bourderies Nantes Jeune Public, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

Le Tournoi Foot & Pétanque, organisé le 26 septembre 2026 au quartier des Sables d’Olonne à Nantes, est une journée festive imaginée pour réunir les enfants, les jeunes, les familles et les habitants autour du sport, de la création artistique et de la convivialité. L’événement s’inscrit dans la continuité du projet Street Parcours – L’Art dans la rue porte par l’association Trait pour Trait et du chantier participatif réalisé sur le terrain par les artistes Yas et Korsé. Après avoir contribué à transformer artistiquement cet espace, les enfants et les habitants sont invités à se le réapproprier à travers une journée d’animations. Un tournoi de football destiné aux 8-12 ans constituera l’un des temps forts de l’après-midi, accompagné d’un tournoi de pétanque permettant de toucher un public plus large et de favoriser les rencontres entre générations. Trophées, médailles et récompenses viendront valoriser la participation et l’esprit collectif. Autour des tournois, plusieurs animations permettront de faire vivre le site : ateliers artistiques, jeux proposés par Naolib, musique, stand d’information Accoord, buvette et restauration. Portée par l’association Trait pour Trait avec les acteurs et partenaires du quartier, cette journée souhaite créer un moment accessible et fédérateur. Au-delà de la compétition sportive, le projet vise à favoriser les rencontres entre habitants, renforcer les liens entre les structures locales et valoriser l’investissement des jeunes dans leur quartier. Le terrain devient ainsi plus qu’un équipement sportif : un espace commun de rencontre, de création et de partage.

Terrain de basket Nantes 44100



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