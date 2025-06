Tournoi football – City Stade à la Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 12 juillet 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-12 10:00 – 17:00

Gratuit : non ????? Détail des tarifs & modalités de réservation :???? Tarif :? Participation 100 % gratuite pour tous les joueurs et spectateurs. ???? Modalités d’inscription : ???? Inscription obligatoire par message direct (DM) sur les réseaux sociaux de Badeya???? Les équipes doivent être composées de 7 joueurs minimum?? Places limitées – inscription ouverte jusqu’au 7 juillet 2025Une confirmation vous sera envoyée une fois l’inscription validée???? Le lieu exact du tournoi sera communiqué aux inscrits quelques jours avant Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

? TOURNOI DE FOOTBALL – 3E ÉDITION???? Nantes – De 10h à 17h | ???? 12 juillet 2025???? Le lieu exact vous sera communiqué très prochainement. Rejoins-nous pour une journée placée sous le signe du sport, du fair-play et de la bonne humeur ! Le tournoi de football revient pour sa 3e édition, toujours plus dynamique et inclusive. ???? Au programme : Matchs de football entre équipes locales (niveau amateur ou loisirs)Ambiance conviviale et festiveAnimations et surprisesRestauration sur place???? Ouvert à tous – que tu sois joueur ou simple supporter, viens vivre l’événement avec nous ! ? Inscription gratuite via message direct (DM)???? Organisé par : Badeya, SÜNGA, Osez Entreprendre???? Avec le soutien de la Ville de Nantes ???? Forme ton équipe, motive tes amis et prépare-toi à enflammer le terrain !???? Pour toute question : écris-nous directement sur les réseaux sociaux de Badeya.

City Stade à la Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes 44000

0255104219