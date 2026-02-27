Tournoi formule Racketlon Ussel
Tournoi formule Racketlon Ussel vendredi 27 mars 2026.
Tournoi formule Racketlon
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Haute-Corrèze Tennis de Table, Ussel Badminton Club et le Tennis Club Ussel organisent le tournoi formule racketlon pickleball, badminton et ping-pong.
Tournoi au profit du Téléthon
Ouvert à tous (jeunes et adultes, licenciés ou non), tirage au sort des binômes la veille
Buvette et restauration sur place
Inscriptions avant le 20 mars .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 14 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi formule Racketlon
L’événement Tournoi formule Racketlon Ussel a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze