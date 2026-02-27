Tournoi formule Racketlon Ussel

Tournoi formule Racketlon

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Haute-Corrèze Tennis de Table, Ussel Badminton Club et le Tennis Club Ussel organisent le tournoi formule racketlon pickleball, badminton et ping-pong.

Tournoi au profit du Téléthon

Ouvert à tous (jeunes et adultes, licenciés ou non), tirage au sort des binômes la veille

Buvette et restauration sur place

Inscriptions avant le 20 mars .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 14 03

