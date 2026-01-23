Tournoi Futsal à HUELGOAT. Huelgoat
⚽ TOURNOI FUTSAL HUELGOAT ⚽
Le Service Jeunesse Monts d’Arrée, en partenariat avec l’Entente Sportive Berrien Huelgoat, organise un tournoi de futsal ouvert à tout public !
Salle Omnisport Huelgoat
Samedi 28 février
⏰ Début du tournoi à 14h
Équipes 5 joueurs + 2 remplaçants max
Inscription 35€ par équipe
Jusqu’à 210€ de récompenses + nombreux lots
Restauration & buvette sur place
Infos Réservations
Lucas Hervé 06 73 64 76 25
Sandy Guyomarc’h 06 15 53 70 22
À vos équipes, prêts, jouez ! ⚽ .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 15 53 70 22
