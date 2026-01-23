Tournoi Futsal à HUELGOAT. Huelgoat

Tournoi Futsal à HUELGOAT.

2026-02-28 14:00:00

2026-02-28

2026-02-28

⚽ TOURNOI FUTSAL HUELGOAT ⚽

Le Service Jeunesse Monts d’Arrée, en partenariat avec l’Entente Sportive Berrien Huelgoat, organise un tournoi de futsal ouvert à tout public !

Salle Omnisport Huelgoat

Samedi 28 février

⏰ Début du tournoi à 14h

Équipes 5 joueurs + 2 remplaçants max

Inscription 35€ par équipe

Jusqu’à 210€ de récompenses + nombreux lots

Restauration & buvette sur place

Infos Réservations

Lucas Hervé 06 73 64 76 25

Sandy Guyomarc’h 06 15 53 70 22

À vos équipes, prêts, jouez ! ⚽ .

06 15 53 70 22

