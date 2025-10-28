Tournoi Futsal Lessay
Tournoi Futsal Lessay mardi 28 octobre 2025.
Tournoi Futsal
Gymnase de Lessay Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 18:00:00
fin : 2025-10-28 21:30:00
Date(s) :
2025-10-28
Ouvert aux jeunes à partir de la 6ème jusqu’à 17ans.
Restauration payante possible sur place.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay .
Gymnase de Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
English : Tournoi Futsal
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tournoi Futsal Lessay a été mis à jour le 2025-10-13 par Côte Ouest Centre Manche