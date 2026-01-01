Tournoi Futsal U8-U9 à Sézanne Rue des Lys Sézanne

Tournoi Futsal U8-U9 à Sézanne

Rue des Lys Maison des Sports Sézanne Marne

Début : 2026-01-11 09:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2026-01-11

Tournoi de futsal organisé par le Sporting Club Sézannais le dimanche 11 janvier 2026 à la Maison des Sports, de 9h à 17h, avec 16 équipes venues de trois départements différents.Tout public

Tournoi de futsal U8-U9 organisé par le Sporting Club Sézannais le dimanche 11 janvier 2026 à la Maison des Sports, de 9h à 17h, avec 16 équipes venues de trois départements différents.

La finale se jouera à 17h.

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. .

Rue des Lys Maison des Sports Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 59 29 57 36

English : Tournoi Futsal U8-U9 à Sézanne

Futsal tournament organized by Sporting Club Sézannais on Sunday January 11, 2026 at the Maison des Sports, from 9am to 5pm, with 16 teams from three different departments.

