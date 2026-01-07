Tournoi Futsal US Rigny Gymnase Jean Populus Gray
Tournoi Futsal US Rigny Gymnase Jean Populus Gray samedi 7 février 2026.
Tournoi Futsal US Rigny
Gymnase Jean Populus Avenue du Maréchal Leclerc Gray Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-08 19:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
US Rigny organise un tournoi Futsal au gymnase Jean Populus.
Restauration et buvette sur place. .
Gymnase Jean Populus Avenue du Maréchal Leclerc Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 09 79 57 rignyus.foot@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi Futsal US Rigny Gray a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY